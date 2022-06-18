«Знак свыше»: в небе над Самарой появилась буква Z

Самарцы засняли в вечернем небе букву Z

Жители Самары стали свидетелями необычного явления. Вечером в субботу, 18 июня 2022 года, горожане заметили «знак свыше» — в небе появился знак Z. Они успели запечатлеть этот момент и поделились снимками с «КП-Самара».

— Гуляла по парку, поднялf голову вверх и увидела это. Облака разошлись в форме буквы Z, которую подсвечивает закатное солнце, — рассказала местная жительница.

Напомним, буква Z с недавних пор стала одним из патриотических символов, созданных в поддержку военных, которые участвуют в спецоперации по защите Донбасса. Россияне размещают ее в знак поддержки на одежде, автомобилях и на окнах домов.