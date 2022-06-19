Прокуратуру попросят проверить высотную застройку на ул. Революционной в Самаре

Люди пожаловались на ситуацию депутату Госдумы Александру Хинштейну.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что подготовит обращение в прокуратуру Самарской области с просьбой проверить высотную застройку в границах улиц Революционной, Печерской, Корабельной и 3-го проезда. Там собираются построить несколько домов на 32-33 этажа. Поводом стало обращение местных жителей, которые боятся, что школы, детские сады и поликлиники не справятся с нагрузкой, которая будет после строительства многоэтажек.

— Необходимо через суд обязать застройщика исполнить предусмотренные законом обязательства перед жителями: создать социальную инфраструктуру в масштабах планируемой жилищной застройки, — сказал Александр Хинштейн.

Жилой квартал на улице Революционной строит компания «Самара — Еврострой», учредителем которой является ООО «Трансгруз». По словам жителей района, строители уже начали расчищать площадку под дома и вырубили многолетние деревья. Застройщик планирует построить в этом районе начальную школу на 150 мест, поликлинику и т.д.