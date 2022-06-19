Дмитрий Азаров поздравил медиков Самарской области с профессиональным праздником

Губернатор поблагодарил медиков за героизм, силу воли и мужество.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил медиков региона с профессиональным праздником. День медицинского работника отмечают каждое третье воскресенье июня, в этом году праздник выпал на 19 число.

- Дорогие друзья! От имени жителей нашей губернии хочу от всей души поблагодарить вас за нелегкий, требующий высочайшей самоотдачи труд, за ваше внимание и заботу, за то, что вы всегда на посту, готовы помогать и защищать. Уверен, вместе мы сделаем все необходимое для того, чтобы каждый человек, нуждающийся в медицинской помощи, получал ее своевременно и в полном объеме. Позвольте пожелать вам успехов в выполнении вашей благородной миссии! Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким! - говорится в поздравлении губернатора.

Дмитрий Азаров отметил, что во время борьбы с коронавирусом люди почувствовали, насколько важна эффективная и четкая работа медицинской отрасли. Больше двух лет медики - врачи, медсестры, младший медперсонал, водители - работали на пределе человеческих возможностей и выполняли свой долг, часто рискуя жизнью. Губернатор поблагодарил медиков за героизм, силу воли и мужество.