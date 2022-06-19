Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков показал, как он отдыхал в Самаре перед концертом

Концерты запланированы на 18 и 19 июня. Фото: предоставлено пресс-службой

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков показал, как он отдыхал в Самаре перед концертом во Дворце спорта на улице Молодогвардейской. Музыкант отправился на речную прогулку. Видео отдыха опубликовано в официальном телеграм-канале Жукова.

— Только вслушайтесь — птички… И такая красота! — восторгается природой певец. — Жаль, что нельзя прыгнуть в воду, она немножечко холодная, а концерт в Самаре еще нужно успеть провести вечером. Набираюсь сил, чтобы отдать их вам.

Напомним, в Самаре запланировано два концерта группы «Руки Вверх!». Оба — во Дворце спорта на Молодогвардейской. Первый прошел в субботу, 18 июня, и собрал полный зал. Второй состоится сегодня, 19 июня.