Самарцам понравились гигантские дома, которые хотят построить на Московском шоссе

Помимо высоток там должны построить поликлинику, детский сад, школу, а первые этажи зданий планируют отдать под офисы. Фото: АО "Акация".

В Самаре прошли публичные слушания по поводу застройки пустыря в границах Московского шоссе и улицы Алма-Атинской. Там собираются построить несколько многоэтажек, высота которых будет семь, девять, 12, 22 и 35 этажей.

Большинство самарцев, которые приняли участие в обсуждении, положительно отозвались о проекте застройки. Однако нашлись и те, кому высотки на месте пустыря не понравились. Главная претензия - недостаточное количество парковочных мест. Застройщик планирует выделить по 0,7 парковки на каждую квартиру при норме 1 к 1.

Помимо высоток там должны построить поликлинику, детский сад, школу, ФОК, а первые этажи зданий планируют отдать под офисы.