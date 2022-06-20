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Общество20 июня 2022 4:16

В Самаре начнут комплексную застройку города

Планируют снести ветхое жилье
Алена ПРОВКИНА
В областном центре появятся новые дома

В областном центре появятся новые дома

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре глава города Елена Лапушкина сообщила о комплексной застройке территорий. В областной столице изменят подход к строительству.

На прямом эфире в социальных сетях сообщили, что в рамках проекта преобразуют многие участки. В том числе: Безымянку, поселок Мехзавод, Куйбышевский и Кировские районы. На месте старых аварийных домов планируют построить выгодное жилье. Появятся новые микрорайоны с социальными учреждениями и инфраструктурой.

Для возведения новых домов проведут специальные торги и выберут инвесторов. Горожане, проживающие в ветхом жилье, смогут получить гарантии защиты имущества.