В Самаре начнут комплексную застройку города

В областном центре появятся новые дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре глава города Елена Лапушкина сообщила о комплексной застройке территорий. В областной столице изменят подход к строительству.

На прямом эфире в социальных сетях сообщили, что в рамках проекта преобразуют многие участки. В том числе: Безымянку, поселок Мехзавод, Куйбышевский и Кировские районы. На месте старых аварийных домов планируют построить выгодное жилье. Появятся новые микрорайоны с социальными учреждениями и инфраструктурой.

Для возведения новых домов проведут специальные торги и выберут инвесторов. Горожане, проживающие в ветхом жилье, смогут получить гарантии защиты имущества.