Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 июня 2022 6:26

В Самаре сотрудники полиции будут следить за свалкой на улице Литвинова

Об этом сообщила глава города
Алена ПРОВКИНА
Сотрудники полиции будут ловить нарушителей

Сотрудники полиции будут ловить нарушителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, что будет со свалкой на улице Литвинова. Местные жители уже не первый раз жалуются на огромную кучу мусора.

Глава города Елена Лапушкина во время прямого эфира в социальных сетях ответила гражданам, что вопросом займется полиция. По словам главы областного центра, ранее уже производили вывоз мусора с территории, но местные жители привозят хлам на грузовых машинах и сваливают его в одну кучу.

Теперь к делу привлекли сотрудников полиции, которые совместно со специалистами будут отслеживать нарушителей. Напомним, что на участке давно стоит знак о запрете свалки.