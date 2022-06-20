Самарцев предупредили о дожде до вечера 20 июня 2022 года

В Самарской области вновь дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики предупредили жителей о сильном дожде до вечера 20 июня 2022 года. Объявлен желтый уровень опасности.

ГУ МЧС России по Самарской области сообщает, что автолюбителям по возможности необходимо отказаться от длительных поездок на машине. Дождь ухудшает видимость и может привести к дорожным происшествиям.

Напомним, что в большинстве районов ожидаются дожди из-за атлантического циклона. Порывы ветра усилятся, отмечают ФГБУ «Приволжское УГМС». Днем ожидается +20 градусов, вечером +16 градусов.