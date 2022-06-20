Новую церковь строят рядом с рынком «Шапито» в Самаре

Церковь возводят на пожертвования прихожан / Фото: hram-bogorodicy.ru

В Самаре появится еще одно религиозное учреждение. Церковь построят рядом с новыми многоэтажками на улице Георгия Димитрова. Она расположится неподалеку от рынка «Шапито». Ее возводят для храма в честь Владимирской иконы Божией Матери.

Насколько известно, работы начались еще в прошлом году. За это время строители успели многое сделать: почти готовы два этажа. Церковь возводят на пожертвования прихожан. Информации о точных сроках завершения строительства пока нет.

Напомним, еще одно религиозное учреждение сейчас возводят у Ботанического сада. Там строят детский епархиальный центр. Уже готов первый этаж здания. По словам горожан, постройка больше напоминает новый храм.