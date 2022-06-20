Крестный ход под дождем: верующие Самары отправились пешком к чудотворной иконе в Ташлу

Сильный дождь не остановил верующих от похода Ташлу / Фото: vk.com/smrgrad

В понедельник, 20 июня 2022 года, в Самаре стартовал четырехдневный крестный ход. Несмотря на ливень, верующие, вооружившись зонтами и дождевиками, отправились в Ташлу — к чудотворной иконе Божией Матери «Избавительнице от бед». Автомобилисты сняли на видео, как вдоль дороги движется многочисленная процессия.

— Со стороны Самары идет крестный ход. Народа очень много, — поделились очевидцы в группе «Происшествия Тольятти».

По информации Самарской епархии, крестный ход продлится с 20 по 23 июня 2022 года. В первый день верующим предстоит пройти по улице Демократической, Волжскому и Красноглинскому шоссе, улице Жигули, добраться до поселков Волжский и Курумоч. Завтра они отправятся в Старую Бинарадку, в среду, 22 июня, дойдут до села Новое Еремкино, а затем и до Ташлы. В четверг, 23 июня, православные направятся к святому источнику.