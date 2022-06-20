Инженер из Новокуйбышевска надругался над 9-летней девочкой на детской площадке

Подозреваемый задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители Новокуйбышевска разбираются в обстоятельствах нападения на маленькую девочку. Преступление было совершено 16 июня у дома на улице Кутузова.

- Злоумышленник подошел к 9-летней местной жительнице на детской площадке. Он трогал школьницу за половые органы, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

19 июня по факту насильственных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен и задержан - им оказался 31-летний инженер одного из местных предприятий. Он заключен под стражу. Расследование продолжается.