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Происшествия20 июня 2022 8:45

Инженер из Новокуйбышевска надругался над 9-летней девочкой на детской площадке

По факту преступления возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
Подозреваемый задержан

Подозреваемый задержан

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители Новокуйбышевска разбираются в обстоятельствах нападения на маленькую девочку. Преступление было совершено 16 июня у дома на улице Кутузова.

- Злоумышленник подошел к 9-летней местной жительнице на детской площадке. Он трогал школьницу за половые органы, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

19 июня по факту насильственных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело. Подозреваемый установлен и задержан - им оказался 31-летний инженер одного из местных предприятий. Он заключен под стражу. Расследование продолжается.