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Общество20 июня 2022 9:25

Распределение свободных мест в детсадах пройдет в Самаре 24 июня 2022 года

Родителей призывают перепроверить электронные заявления
Анастасия ФИЛАТОВА
Свободные места в детсадах распределят в автоматизированном порядке

Свободные места в детсадах распределят в автоматизированном порядке

Фото: Мария ЛЕНЦ

В пятницу, 24 июня 2022 года, в Самаре состоится очередное распределение свободных мест в детских садах. Оно пройдет в автоматизированном режиме. Об этом в своем телеграм-канале сообщает департамент образования.

— Рекомендуем родителям заранее проверить данные, указанные в электронном заявлении. При обнаружении неточностей следует обратиться в МФЦ и внести необходимые изменения, — отметили представители ведомства.

О предоставлении места для ребенка сообщат сотрудники детского сада. Самостоятельно узнать результаты распределения можно на портале es.asurso.ru. Подтвердить согласие с предоставленным местом нужно будет в письменном виде в течение 10 рабочих дней. Для этого необходимо обратиться в детсад. Тем, кто не согласен, — в МФЦ.