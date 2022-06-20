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Происшествия20 июня 2022 9:52

В Самаре мотоциклист на скорости «влетел» в иномарку на перекрестке

Водитель проехал на красный сигнал светофора
Алена ПРОВКИНА
Мотоциклист пострадал во время аварии. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мотоциклист пострадал во время аварии. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Промышленном районе Самары лихач на мотоцикле решил не останавливаться на светофоре. Из-за нарушения он врезался в иномарку.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, вечером, 19 июня 2022 года, в 18:40 водитель мотоцикла «Kawasaki ZX 600» ехал по проспекту Кирова. Не обращая внимания на запрещающий сигнал светофора, он проехал по перекрестку и врезался в автомобиль «Daewoo Matiz».

В результате столкновения, водителю мотоцикла назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.