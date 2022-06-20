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Общество20 июня 2022 12:17

Тольяттиазот реализует невостребованный автотранспорт и спецтехнику с пробегом

Ее осмотр можно провести на месте хранения
Геннадий ВЕТРОВ
Тольяттиазот реализует свои транспортные средства

Тольяттиазот реализует свои транспортные средства

ПАО «ТОАЗ» в настоящее время реализует выведенные из эксплуатации транспортные средства. Речь идет о невостребованных машинах и спецтехнике с пробегом. Осмотр можно провести прямо на месте хранения ТС.

Перечень техники уже составлен. С ним можно ознакомиться на сайте предприятия в специальном разделе.

Обсудить осмотр и другие моменты можно с сотрудником отдела реализации невостребованных запасов «ТОАЗа» Евгением Наумовым. Он доступен по телефону (8482) 60-20-72 и электронной почте nea.uz@corpo.toaz.ru.

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