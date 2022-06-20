В Самаре общественный транспорт проверяют на наличие «зайцев»

Безбилетная поездка может обойтись самарцам в 500 рублей / Фото: администрация Самары

В понедельник, 20 июня, сотрудники «СамараАвтоГаз» провели проверку соблюдения оплаты проезда в общественном транспорте. Безбилетных пассажиров искали в районе ТЦ «Аквариум», сообщает администрация Самары.

- В случае нарушения общественного порядка поездка может закончиться визитом в полицию. На уровне Самарской области принят закон, предусматривающий административный штраф за безбилетный проезд в размере 500 рублей, - рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Тапилин.

Власти отмечают, что в дальнейшем проверки в общественном транспорте продолжатся. Рейды будут проходить с утра и до позднего вечера. Помимо сотрудников компании-перевозчика, в них примут участие добровольцы и стажеры предприятия.