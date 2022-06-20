В Самаре ищут подрядчика для сбора жалоб на работу общественного транспорта

Оценивать работу городского транспорта нужно будет с 1 августа по 31 декабря 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре проверят работу общественного транспорта: автобусов, трамваев, троллейбусов и метро. Для этого в городе запустят горячую линию, на которую пассажиры смогут направлять свои жалобы. Дептранс уже приступил к поиску подрядчика. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, специальная компания должна будет принимать звонки от жителей Самары (по будням с 8:30 до 17:30) и собирать информацию о работе общественного транспорта. Например, фиксировать жалобы на водителей и кондукторов, на состояние ТС, на несоблюдение расписания, на схему движения и т. д. Все эти сведения необходимо будет регулярно предоставлять в департамент транспорта Самары. Срок оказания услуг — с 1 августа по 31 декабря 2022 года.

Подрядчика выберут с помощью электронного аукциона. Победителя определят 11 июля 2022 года. Начальная (максимальная) цена контракта — чуть более 749 тысяч рублей.