Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 июня 2022 13:22

В Самаре шестеро детей из школьного лагеря попали в больницу с отравлением

Еще двоим ребятам назначили амбулаторное лечение
Анастасия ФИЛАТОВА
Под наблюдением медиков находятся дети в возрасте от 6 до 10 лет

Под наблюдением медиков находятся дети в возрасте от 6 до 10 лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в лагере дневного пребывания «Город детства» при школе № 43 произошло ЧП. Там стало плохо восьми ребятам. У всех имеются признаки отравления. Об этом сообщили в прокуратуре Промышленного района.

- В воскресенье, 19 июня 2022 года, за медпомощью обратились восемь детей, посещающих лагерь. Шестерых из них в возрасте от 6 до 10 лет госпитализировали в больницу имени Н.А. Семашко. У них выявили признаки кишечной инфекции, - отметили в надзорном ведомстве.

Районная прокуратура организовала по факту произошедшего проверку. К ней привлечены сотрудники Роспотребнадзора. Специалисты проверят организацию питания и пребывания детей в лагере, а также оценят действия ответственных лиц. На время разбирательства работа школьного лагеря была приостановлена.