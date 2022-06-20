В Самаре шестеро детей из школьного лагеря попали в больницу с отравлением

Под наблюдением медиков находятся дети в возрасте от 6 до 10 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в лагере дневного пребывания «Город детства» при школе № 43 произошло ЧП. Там стало плохо восьми ребятам. У всех имеются признаки отравления. Об этом сообщили в прокуратуре Промышленного района.

- В воскресенье, 19 июня 2022 года, за медпомощью обратились восемь детей, посещающих лагерь. Шестерых из них в возрасте от 6 до 10 лет госпитализировали в больницу имени Н.А. Семашко. У них выявили признаки кишечной инфекции, - отметили в надзорном ведомстве.

Районная прокуратура организовала по факту произошедшего проверку. К ней привлечены сотрудники Роспотребнадзора. Специалисты проверят организацию питания и пребывания детей в лагере, а также оценят действия ответственных лиц. На время разбирательства работа школьного лагеря была приостановлена.