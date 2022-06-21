Врачи рассказали, зачем самарцам знать свой ВИЧ-статус

Специалисты СПИД центра всегда готовы проинформировать жителей о том, как избежать заражения вирусом иммунодефицита человека и оказать квалифицированную медицинскую и психологическую помощь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вирус иммунодефицита человека невозможно установить по внешним признакам. Ежегодно в Самарской области регистрируется более 2000 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Устанавливают ВИЧ-статус с помощью специализированных тестов. Некоторым их делают в обязательном порядке: донорам крови и органов, представителям некоторых профессий, беременным женщинам и пациентам перед операциями.

— Долгая и счастливая жизнь, рождение здоровых детей — это, конечно же, может быть и у людей с положительным ВИЧ-статусом. Но для этого нужно вовремя диагностировать болезнь и начать своевременное лечение, — напоминают специалисты Самарского СПИД центра.

Зная свой ВИЧ-статус, человек может:

— не допустить распространения инфекции;

— избавиться от неопределенности после ситуаций, связанных с риском распространения ВИЧ-инфекции;

— начать своевременное лечение в случае необходимости;

— не допустить развитие СПИДа.

В Самарской области уже много лет работают мобильные пункты тестирования, которые позволяют бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. Это также можно сделать в Самарском СПИД Центре. Здесь специалисты всегда готовы проинформировать жителей о том, как избежать заражения вирусом иммунодефицита человека и оказать квалифицированную медицинскую и психологическую помощь. Медики регулярно разворачивают мобильные пункты в местах массовых мероприятий, где немалое количество людей бесплатно и анонимно проходят тестирование и получают полезные рекомендации. Подробнее узнать можно в группе Самарского СПИД Центра.