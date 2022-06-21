NordStar запустит авиарейсы Самара – Казань – Красноярск с 3 июля 2022 года

Пассажиров будут перевозить на самолетах Boeing 737-800 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В расписании аэропорта Курумоч появился новый рейс. С воскресенья, 3 июля 2022 года, авиакомпания NordStar начнет выполнять полеты из Самары в Казань и далее в Красноярск. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

– Мы открыли продажу билетов по новым направлениям: Самара – Казань – Красноярск и обратно. Полеты будут выполняться один раз в неделю – по воскресеньям. Такое расписание будет действовать в летний сезон, – отметили в авиакомпании.

Отправление из Самары намечено на 21:00, прилет в Казань – в 20:50. Время в пути составит 1 час. Вылет из Казани в Красноярск – в 21:50, приземление – в 06:05 следующего дня. Полет продлится 4 часа 20 минут. Пассажиров будут перевозить на Boeing 737-800 (доступны эконом и бизнес-классы). Полеты на участке Казань – Красноярск будут выполняться в рамках программы субсидирования.