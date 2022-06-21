Молодые предприниматели Самарской области получат 500 тысяч рублей на развитие бизнеса

Событие пройдет на базе центров «Мой бизнес» в Самаре, Тольятти и Сызрани

В Самарской области начался прием заявок для потенциальных участников бизнес-акселератора «Ты-предприниматель». Молодые предприниматели, претендующие на грант, будут должны пройти специальное обучение. Финансовая поддержка бизнесменам в возрасте до 25 лет составит от ста тысяч рублей до полумиллиона.

— Данное событие мы проводим на базе центров «Мой бизнес» сразу в трех городах региона: Самаре, Тольятти и Сызрани, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Участники посетят семинары от ведущих предпринимателей региона, освоят навыки развития своего дела и подготовят заявки на грант. Приглашаю молодых людей присоединиться к нашему мероприятию.

Экспертная комиссия будет оценит заявки сразу по нескольким критериям: полноте представления информации в бизнес-плане проекта, его актуальности для Самарской области, наличию рабочих мест и некоторым другим. Победители заключат соглашение с местным минэкономразвития и смогут направить полученные средства для развития бизнеса. Заявки на бизнес-акселератор «Ты-предприниматель» принимаются до 12 июля на сайте: study.mybiz63.ru