Горожане высказались о размещении гаражей и павильонов у ТЦ «Самара-М»

Самарцы так и не смогли решить, нужно ли размещать новые объекты у торгового центра Фото: Google. Карты.

В Самаре прошли публичные слушания по поводу размещения гаражей у ТЦ «Самара-М». Горожане так и не смогли решить, нужны ли они там. Мнения разделились поровну. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

Так, ранее ООО «Торговый дом «Самара-М» обратилось в мэрию областной столицы с просьбой выдать разрешение на условно разрешенный вид использования двух участков. Их общая площадь составляет 3 358 кв. м. Организация хочет разместить там служебные гаражи и объекты дорожного сервиса.

Многие жители Самары выступили против этой задумки. Во-первых, они считают, что это плохо скажется на экологической ситуации в районе. Во-вторых, это может быть опасно для детей. Кроме того, площадка перед ТЦ «Самара-М» – едва ли не единственное место, где летом ребятня катается на велосипедах и самокатах, а зимой – на ватрушках.

– Постоянно пользуюсь услугами ТЦ «Самара-М». Считаю, что павильоны будут хорошим дополнением для расширения торговли ближе к остановке, – считают другие горожане.

В общей сложности поступило 23 положительных и 23 отрицательных мнения. Заключение по итогам слушаний теперь направят в комиссию по подготовке проекта правил застройки и землепользования при главе Самары.