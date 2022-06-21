В Самарской области планируют отремонтировать дорогу к трем селам

В регионе обновят дорогу к селам. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать дорогу в трем селам. В норму приведут участок «Урал-Муханово» - Садгород – Чернигово – Марково.

Отмечают, что для ремонта воспользуются методом холодной регенерации. Рабочие добавляют в покрытие щебень, перемешивают его с цементом, битумной эмульсией и водой. В нормативное состояние приведут 16 км автодороги. Также специалисты построят 2,5 км тротуаров, обновят 5 остановок, установят 193 дорожных знака и 60 сигнальных столбиков.

За счет метода нанесения дорожного покрытия трасса прослужит дольше. Холодный ресайклинг также делает строительство экологичным и снижает затраты.