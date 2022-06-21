В Самаре стартовал прием абитуриентов на «Крылья Ростеха» 2022

Студенты программы с первого дня трудоустроены на производстве

В прошлое воскресенье выпускникам школ Самарской области стали известны результаты ЕГЭ по физике. Множество ребят, оценив свои результаты, захотели принять участие в программе подготовки инженеров «Крылья Ростеха», многие уже подали документы на поступление. Поэтому «ОДК-Кузнецов» и Самарский университет имени С.П. Королева расширили набор студентов в этом году.

Конструкторами авиационных и ракетных двигателей станут 40 человек, при этом они будут с первого дня трудоустроены на «ОДК-Кузнецов», углубленно изучат специальную программу обучения и будут получать стипендию от работодателя в размере от 20 до 35 тысяч рублей.

Напомним, что первый набор в рамках проекта «Крылья Ростеха» состоялся в прошлом году. Студенты уже получили рабочую профессию и проходят практику на производстве. Абитуриенты этого года могут подать документы на участие в конкурсе до 5 июля. Узнать всю необходимую информацию можно по телефону учебного центра «ОДК-Кузнецов» — 8 (905) 300-44-80.