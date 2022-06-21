В Самаре молодой водитель спровоцировал транспортный «паровозик»

Одного из водителей доставили в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Красноглинском районе Самары молодой водитель отвлекся за рулем и попал в аварию. Столкновение спровоцировало «транспортный» паровозик.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, утром, 20 июня 2022 года, в 10:00 24-летний водитель «Mitsubishi Lancer» ехал по Волжскому шоссе в сторону улицы Сергея Лазо. Молодой человек отвлекся за рулем и въехал в автомобиль «Peugeot 3008», которого из-за столкновения отбросило на металлическое ограждение. Уже после отлетевший автомобиль врезался в иномарку «Toyota Highlander».

В результате аварии пострадал водитель «Mitsubishi Lancer». Его госпитализировали. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.