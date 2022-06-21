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Общество21 июня 2022 11:17

В Самарской области отмечают жару, грозу и дожди 22 июня 2022 года

И все это в один день
Алена ПРОВКИНА
Погода пока не радует

Погода пока не радует

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области погода решила удивить местных жителей свои непостоянством. Завтра, 22 июня 2022 года, ожидается гроза, ливень, порывистый ветер и температура до +33 градусов.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе объявлен желтый уровень опасности. Днем на юге области температура воздуха достигнет +30…+33 градусов. Порывы ветра – 15-20 м/с. Специалисты МЧС предупреждают, жителям лучше оставаться дома или укрыться в подземных переходах, если сильный ветер застал на улице.

Лучше не прятаться от ветра за остановками или рекламными щитами. Автолюбителей просят поставить машину в гараж или подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.