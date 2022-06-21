В Самарской области отмечают жару, грозу и дожди 22 июня 2022 года

Погода пока не радует Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области погода решила удивить местных жителей свои непостоянством. Завтра, 22 июня 2022 года, ожидается гроза, ливень, порывистый ветер и температура до +33 градусов.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе объявлен желтый уровень опасности. Днем на юге области температура воздуха достигнет +30…+33 градусов. Порывы ветра – 15-20 м/с. Специалисты МЧС предупреждают, жителям лучше оставаться дома или укрыться в подземных переходах, если сильный ветер застал на улице.

Лучше не прятаться от ветра за остановками или рекламными щитами. Автолюбителей просят поставить машину в гараж или подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.