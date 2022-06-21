В Самарской области ожидается понижение атмосферного давления

Прогулки на свежем воздухе - один из способов избежать недомогания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Метеозависимые самарцы в ближайшие дни могут почувствовать недомогание. По прогнозам синоптиков, в регионе понизится атмосферное давление, что скажется на здоровье жителей губернии.

Согласно данным Gismeteo, во вторник, 21 июня, атмосферное давление достигло отметки в 740 мм. ртутного столба. И на этом сюрпризы не заканчиваются: 22 июня давление понизится до 738 мм. рт. ст., а в четверг, 23 июня, составит порядка 741 мм. рт. ст.

При этом нормальное атмосферное давление для человека составляет 760 мм ртутного столба. Понижение метеопоказателей сказывается на здоровье проявлением сонливости, апатии, головной болью, тошнотой и другими неприятными симптомами. Справиться с недомоганием поможет здоровый сон, свежий воздух, хорошее питание и отсутствие перенапряжения.