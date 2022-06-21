ЦСК ВВС в сезоне 2022/2023 будет выступать в ВХЛ-Б

Клуб погасил долги перед игроками и тренерами за 2021 год. Фото: ХК ЦСК ВВС

Сезон 2022/2023 самарский ЦСК ВВС проведет в Первенстве Высшей хоккейной лиги (ВХЛ-Б, третий в системе дивизионов российского хоккея). Понижение в классе связано с финансовыми трудностями в клубе. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал генеральный директор ЦСК ВВС Юрий Ковтун.

- Все знают, что у ЦСК ВВС есть финансовые проблемы. Только они нам мешают заявиться в ВХЛ, поэтому мы приняли решение выступать в ВХЛ-Б. В ближайшее время мы предоставим лиге гарантийное письмо и дорожную карту решения финансовых проблем и погасим долги. Все долги перед игроками и тренерами за 2021 год погашены, - сказал Юрий Ковтун.

Комплектование команды уже началось, состав планируют сформировать до августа. Костяк команды составят местные воспитанники, сейчас в ЦСК ВВС 15 самарских хоккеистов.

Сборы команда проведет в Самаре, сейчас в клубе договариваются по поводу контрольных матчей.