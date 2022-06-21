Утиная семья остановила движение на дороге в Самаре 20 июня 2022 года

Утка и ее приплод благополучно перешли на другую сторону проезжей части Фото: скриншот с видео

В понедельник, 20 июня 2022 года, жители Самары вновь повстречали в городе необычных гостей. В районе Волгаря они заметили утку и ее птенцов. Пернатая мама «учила» своих детенышей переходить дорогу. Очевидцы сняли это на видео и опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что сама мама-утка ПДД совсем не знает. Она решила перевести свой приплод через проезжую часть в неположенном месте. Рядом ни светофора, ни пешеходного перехода не оказалось. Однако автомобилисты вошли в положение многодетной семьи и остановились, чтобы ее пропустить. Пернатые успешно преодолели половину дороги, добрались до разделительной полосы, перевели дух и отправились дальше. Остаток пути тоже прошел без проблем.

Напомним, похожий случай произошел в Самаре 1 июня 2022 года. Горожане заметили утку и ее птенцов между улицей Гагарина и Клиниками медуниверситета. Очевидцы вызвали сотрудников департамента охоты и рыболовства региона. Те прибыли на место и благополучно спасли мать и ее приплод. В дальнейшем птиц вернули в естественную среду обитания.