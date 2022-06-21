В Самаре из-за работ на теплотрассе перекроют улицу Партизанскую

Ознакомиться с организацией движения можно на схеме / Автор: администрация Самары

В областной столице запланированы работы по техническому перевооружению теплотрассы в районе дома № 198 по улице Партизанской. В связи с этим в городе будут действовать временные ограничения и изменения.

- С 12:00 24 июня до 5:00 27 июня по улице Партизанской будет запрещен проезд транспорта. В это же время автобусы № 52 изменят схему движения, - сообщили в городской администрации.

Изменения затронут и общественный транспорт / Схема: администрация Самары

Городские власти просят граждан отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать маршруты.