Уберут колею и выбоины: в Самаре начался ремонт улицы Авроры

Подрядчик планирует привести дорогу в порядок до конца июня / Фото: администрация Самары

В Самаре стартовал ремонт улицы Авроры. Проезжую часть приведут в порядок на участке от Аэродромной до Промышленности по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба городской администрации.

На дороге образовалась колея и появились другие дефекты. От горожан поступало много жалоб, поэтому участок включили в план работ. Специалисты должны привести в порядок более 37 тысяч кв. м. Они отремонтируют дорогу по всей ширине большими «картами». Дорожники будут использовать ШМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Этот материал отличается высокой прочностью.

Сейчас подрядчик (ООО «НПФ «XXI Век») занимается фрезерованием – удаляет старый слой асфальта. С этими работами он намерен справиться за четыре ночные смены. Также дорожники переустановят люки колодцев и решетки дождеприемников. Только после этого они начнут укладывать новое покрытие.

По словам директора МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиля Халиуллова, работы на объекте идут круглосуточно. Однако основной объем подрядчик выполняет по ночам – чтобы не мешать движению транспорта. Полностью дорогу не перекрывают – автомобили ездят по свободным полосам. Завершить ремонт улицы Авроры, если не помешает погода, должны до конца июня 2022 года.