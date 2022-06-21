Самарцев возмутил репертуар кинотеатра под открытым небом в День памяти и скорби

Кинотеатр работает на набережной абсолютно бесплатно / Фото: vk.com/samnab

В областной столице продолжает работать бесплатный кинотеатр под открытым небом на набережной. На днях был опубликован список фильмов, которые будут показаны 22, 23 и 24 июня. Однако самарцев репертуар не впечатлил - они оказались в ужасе от кинокартины, трансляция которой запланирована в День памяти и скорби.

- 22 июня, в эту трагическую дату, решили устроить показ фильма «Сволочи». Отменяйте показ! - написали жители города в соцсетях.

Отметим, что в официальной группе кинотеатра «Филин» в настоящий момент значится другое расписание. 22 июня к показу запланированы следующие фильмы: 17:30-19:00 «Огни большого города», 1931; 19:10-20:40 «Королевство полной луны» , 2012; 20:45-23:00 «Они сражались за Родину», 1975.