Самарцы выступили против использования рекреационных зон под парки культуры и отдыха

Горожане попросили чиновников не трогать особо охраняемые природные территории Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре прошли общественные обсуждения по поводу внесения корректировок в правила застройки и землепользования. Городской департамент градостроительства предложил использовать рекреационные территории (зоны Р-3 и Р-4) под размещение парков культуры и отдыха. Однако горожане не поддержали эту инициативу.

- Категорически против разрешения какого-либо дополнительного вида использования участков в зонах Р-3 и Р-4. Оставьте в покое территории особо охраняемых природных территорий! Их и так можно по пальцам одной руки пересчитать в Самаре, - высказался один из жителей.

- Делайте парки в жилых зонах, горожане будут только рады. А вот бесконечно отщипывать кусочки от ценных природных территорий, чтобы сначала на них проложить дорожки, а потом построить храм или очередную высотку, пожалуйста, не стоит, - поддержал другой самарец.

В общей сложности по данному предложению поступило 61 отрицательное мнение. Еще один человек поддержал подобную инициативу. Комиссии по подготовке проекта правил застройки и землепользования при главе Самары рекомендовали принимать решение на основе поступивших замечаний.