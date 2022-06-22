Жительницы Самары разлюбили мини-платья и стали чаще носить закрытую одежду

Популярность у самарчанок набирают платья и сарафаны средней длины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, платья какой длины предпочитают жительницы Самары. Как оказалось, горожанки разлюбили мини. Теперь они активно скупают миди и макси. Таковы данные исследования интернет-магазина Ozon.

— Спрос на мини в 2022 году растет в 2 раза медленнее, чем на макси. Самой популярной длиной становится миди. Штучные продажи подобных платьев в 2-3 раза превышают спрос и на мини, и на макси, — отмечают представители маркетплейса.

Среди одежды средней длины у женщин Самары сейчас популярны сарафаны, легкие летние платья, платья-рубашки и кружевные рубашки. В категории макси — сарафаны с цветочными принтами, трикотажные летние, а также вечерние платья. А вот в топ популярных мини на Ozon вошли пляжные платья-футболки и разноцветные платья-туники.