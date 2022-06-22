Самарцы смогут посмотреть фильм в Мягком кинотеатре почти бесплатно

Акция будет действовать до 26 июня 2022 года включительно

Жители Самары смогут сходить в кино почти бесплатно. Специальную акцию запустил Мягкий кинотеатр. Попасть на фильм и не потратить ни копейки можно по специальному промокоду (64Z282) на 500 бонусов (1 бонус равен 1 рублю).

Промокод и баллы будут действительны до воскресенья, 26 июня 2022 года, включительно. Использовать их можно будет в Мягких кинотеатрах, расположенных в ТРК «Гудок» и «Космопорт», на любой фильм и сеанс.

Активировать промокод можно только в официальном приложении Мягкого кинотеатра. Время начисления бонусов — до 15 минут. Подробнее об акции можно узнать здесь.