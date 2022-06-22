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Общество22 июня 2022 7:57

Два человека заразились клещевым боррелиозом в Самарской области в июне 2022 года

Болезнь может быть опасна, если вовремя не приступить к лечению
Анастасия ФИЛАТОВА
С начала сезона клещи покусали почти три тысячи самарцев

С начала сезона клещи покусали почти три тысячи самарцев

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Самарской области выявили два случая заражения иксодовым боррелиозом. Это инфекционное заболевание передается через укус клещей. Об этом сообщает пресс-служба регуправления Роспотребнадзора.

- С начала эпидемического сезона в Самарской области зарегистрировано 2 745 пострадавших от укусов клещей. Среди них есть 942 ребенка, - отметили специалисты.

По состоянию на 20 июня 2022 года на зараженность вирусом энцефалита проверено 2 427 клещей, снятых с людей. В 67 экземплярах обнаружен антиген вируса. ДНК возбудителя боррелиоза найдено в 99 экземплярах.

Отметим, как правило, клещевой иксодовый боррелиоз сопровождается жаром, головными болями, усталостью. На коже может появиться сыпь. В некоторых случаях инфекция влияет на суставы, сердце и нервную систему. Ее лечат с помощью антибиотиков. Однако, если вовремя не обратиться к специалистам, последствия могут быть серьезными.