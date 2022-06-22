В Самаре бывший директор детской школы искусств украла более 2 миллионов рублей

Женщина присвоила себе крупную сумму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре бывший директор школы искусств решила присвоить себе чужие деньги. Она воспользовалась служебным положением и украла более 2 миллионов рублей.

По данным следствия, подозреваемая издавала приказы о выплате надбавок для сотрудников и забиралась деньги себе. Также женщина обращала в свою пользу деньги, направленные на нужды школы. Кроме того, используя свое положение на работе, обвиняемая устроила местного жителя на должность педагога, который не собирался обучать детей. За 17 лет зарплата «невидимого» сотрудника превысила 2 миллиона рублей, сообщили СУ СК России по Самарской области.

Эти средства бывший директор также присвоила себе. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.