Стали известны подробности создания межвузовского кампуса у стадиона «Самара Арена»

Соглашение о строительстве межвузовского кампуса было пописано на ПМЭФ-2022

В Самаре рядом со стадионом «Солидарность Арена» планируют построить международный межвузовский кампус IT-направления. Он будет рассчитан на 5 тысяч мест. Масштабный проект реализуют в рамках концессионного соглашения с ООО «ПроШкола» (группа ВЭБ.РФ), которое было достигнуто на ПМЭФ-2022.

— Кампус станет частью университетского городка. В нем будут жить студенты из разных уголков России и других стран. К созданию объекта будут подключены наши ведущие научные и инвестиционные площадки, — рассказал глава Минэкономразвития Самарской области Дмитрий Богданов.

По словам министра, в кампусе создадут площадки по следующим направлениям — машиностроение, медицина, космическая промышленность. Студенты смогут совместно работать над своими проектами и создавать новые продукты.

Ключевым участником проекта станет Самарский университет имени академика С.П. Королева. В создании кампуса примут участие резиденты ОЭЗ «Тольятти», территории опережающего развития в Чапаевске и технопарка «Жигулевская долина», а также НОЦ «Инженерия будущего».

Сейчас власти региона вместе с компанией «ПроШкола» разрабатывают концепцию реализации проекта. Это необходимо для подачи заявки на получение софинансирования из федеральной казны. Инвестор пообещал, что все работы по строительству кампуса будут выполнены в срок.