Град, ливень и шквалистый ветер надвигаются на Самарскую область

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности

В Самарской области в ближайшие 1-3 часа наступит настоящий погодный «Армагеддон». Скоро солнце скроется за тучами, и на регион обрушатся гроза, град, ливень и шквалистый ветер. Объявлен оранжевый уровень опасности.

- Целый комплекс метеорологических явлений ожидается местами в Самарской области: гроза, град, ливень. Порывы ветра будут достигать 18-23 м/с. Подобная погода сохранится и в первой половине ночи 23 июня 2022 года, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее. При ухудшении погоды не стоит выходить на улицу. Буйство стихии лучше всего переждать дома. Автомобилистам советуют отказаться от поездок на личном авто.