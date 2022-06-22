Дмитрий Азаров вручил ордена Мужества семьям героев спецоперации на Украине

Церемония вручения наград прошла в День памяти и скорби

В День памяти и скорби, 22 июня 2022 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил ордена Мужества родным героев, которые погибли в спецоперации на Украине. В списке награжденных за проявленные отвагу и самоотверженность оказались 11 бойцов.

Глава региона передал ордена Мужества семьям старших лейтенантов Александра Брячнева и Ивана Фролова, старших сержантов Владимира Зинкина и Александра Недопекина, младшего сержанта Алексея Посметухина, ефрейторов Станислава Гореликова, Григория Ларина, Рамиса Насырова, Николая Уманцева, а также рядовых Андрея Корнилова и Артема Феоктистова.

- Очень непросто подобрать слова поддержки. Вы потеряли своих отцов, детей, мужей. Они отдали свои жизни, чтобы над Россией, над нашей Самарской землей было мирное небо. Они выполнили свой воинский долг и остались до конца верны присяге. С вами скорбит вся страна, - обратился Дмитрий Азаров к родным павших бойцов.

Губернатор заверил, что память о защитниках Отечества будет сохранена и увековечена. Также он пообещал, что семьям погибших военных окажут всю необходимую поддержку, в том числе дадут должное образование их детям.

После вручения наград на площади Славы в Самаре прошла церемония возложения цветов к Вечному огню. Память павших героев почтили минутой молчания.