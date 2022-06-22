Участок земли около «Ракеты» выставили на продажу в Самаре в июне 2022 года

Нового собственника ищут для территории в 1099 квадратных метров Фото: Google Карты

В Самаре выставили на продажу земельный участок на пересечении улицы Ново-Садовой и проспекта Ленина. Он находится неподалеку от «Ракеты». Информация об этом появилась на электронной площадке Российского аукционного дома.

Так, нового владельца ищут для территории площадью 1099 квадратных метров. На ней ничего нет, кроме одноэтажной нежилой постройки в 64,2 квадратных метра. Вид разрешенного использования участка — общественное питание.

Площадку оценили в 28 млн рублей. Ее продадут с помощью электронного аукциона. Его шаг составит 500 тысяч рублей. Заявки будут принимать до 20 июля 2022 года. Итоги подведут днем позднее.