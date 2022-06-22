Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июня 2022 13:43

Большая ярмарка хендмейда пройдет в парке Гагарина в Самаре 25-26 июня 2022 года

Мероприятие будет посвящено Дню молодежи
Анастасия ФИЛАТОВА
Гостей ярмарки ждут товары ручной работы и вкусности от местных кулинаров

Гостей ярмарки ждут товары ручной работы и вкусности от местных кулинаров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эти выходные, 25 и 26 июня 2022 года, в Самаре пройдет большая ярмарка изделий ручной работы. Местом ее проведения станет парк имени Юрия Гагарина. Об этом организаторы сообщили в соцсетях.

— Гости ярмарки смогут познакомиться с талантливыми hand made мастерами и кулинарами. Они уже вовсю готовятся. Пропустить такое событие точно нельзя, — отмечают организаторы.

Ярмарка будет приурочена ко Дню молодежи (27 июня). Она будет работать с 10:00 до 21:00. Добавим, что в предстоящие субботу и воскресенье в парке Гагарина запланировано и другое интересное событие — танцевальная программа муниципального духового оркестра. Начало — в 17:00. Приглашаются все желающие.