Под Самарой на кровати нашли труп мужчины и рядом пистолет

По факту происшествия сейчас проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 20 июня правоохранителям поступила информация от жителя поселка Черновский. Он заявил, что обнаружил труп своего 55-летнего родственника.

- Тело находилось в доме, где проживал погибший. Мужчина лежал на кровати - на спине. Эксперты зафиксировали у него рану головы. На подушке рядом лежал травматический пистолет, - сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

На месте происшествия работала оперативная группа. Изъяты возможные вещественные доказательства. О владельце жилплощади известно, что он работал слесарем в одном из местных предприятий. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.