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Происшествия22 июня 2022 16:52

В Самарской области местная женщина-водитель насмерть сбила пешехода

Только после вмешательства судебных приставов она выплатила моральную компенсацию
Алена ПРОВКИНА
Женщина выплатила компенсацию

Женщина выплатила компенсацию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске женщина водитель насмерть сбила местную жительницу. Виновница происшествия ехала на большой скорости.

Обвиняемая не сбавила скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбила женщину. Из-за полученных травм пострадавшая скончалась. Суд назначил автолюбительнице 2 года условного срока и обязал выплатить моральную компенсацию дочери погибшей, об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Самарской области.

Осужденная игнорировала требования и оттягивала процесс погашения задолженности. Сотрудники службы оштрафовали женщину и направили постановление об удержании заработной платы. Только после этого женщина перечислила дочери погибшей 400 тысяч рублей.