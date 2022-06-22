В Самаре бывшего директора МП «Благоустройство» дисквалифицировали на год

Подсудимого дисквалифицировали Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре бывшего директора МП «Благоустройства» Евгений Садовникова дисквалифицировали сроком на один год. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Дело о «золотом снеге» близится к завершению. Мировой судья признал экс-директора виновным в неисполнении обязанностей в рамках контракта по зимнему содержанию дорог и пешеходных зон. Возбуждено административное дело. Садовников подвергнут наказанию в виде дисквалификации сроком на один год.

Отмечают, что теперь бывший директор «Благоустройство» лишен занимать должности в органах управления, входить в совет директоров и осуществлять предпринимательскую деятельность. Напомним, что подсудимый завышал объем вывезенного снега.