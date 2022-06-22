В Самаре прокуратура обязала администрацию снести аварийный дом на улице Самарской

Представителей администрации обязали снести дом Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре прокуратура обязала городскую администрацию снести аварийный дом на улице Самарской. Местными органами не приняты меры.

По данным прокуратуры Самарской области, при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» местные органы самоуправления не снесли в срок многоквартирный жилой дом по адресу улица Самарская, 14-16 литера ВВ1В2В3. Отмечают, что ранее здание признали аварийным, но никаких действий не было предпринято.

Были нарушены права жильцов. Прокурор обратился в суд. Исковое заявление удовлетворили.