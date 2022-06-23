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Происшествия23 июня 2022 5:02

В Самаре мужчина взял кредит на 1,5 миллиона рублей, чтобы расплатиться с мошенником

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Мужчина перевел мошеннику крупную сумму

Мужчина перевел мошеннику крупную сумму

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мошенники продолжают работать по старой схеме. Потерпевший лишился крупной суммы денег.

Аферист позвонил мужчине и сообщил, что является сотрудником банка. Незнакомец рассказал, что для самарца доступно выгодное предложение – он может получить кредит, но для этого необходимо пополнить неизвестный счет. Мужчина доверился мошеннику и оформил кредит на 1 миллион 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

После оформления кредита потерпевший перевел деньги на чужой счет. Незнакомец перестал выходить на связь. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.