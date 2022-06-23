Более 50 тысяч детей отдохнут в летних лагерях в Самарской области в 2022 году

В 2022 году увеличился охват летней оздоровительной кампанией Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области продолжается летняя оздоровительная кампания. В 2022-м в детских лагерях отдохнут 50,6 тыс. ребят. Это на 3,1 тыс. больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году в губернии принимают детей 703 организации: 50 стационарных центров, 651 пришкольный лагерь и 2 палаточных лагеря. В 27 детских центрах первые смены, которые длятся 21 день, уже завершены.

По госконтрактам было закуплено 19 925 путевок (в 2021 году – около 18,5 тыс.), в том числе почти 7 тысяч – для ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для этих детей путевки предоставили бесплатно. Более 13 тысяч путевок родители могли купить по льготной цене. Им необходимо было внести 40-50% от стоимости. В 2022 году услуги по оздоровлению юных жителей за счет средств областного бюджета предоставляет 31 лагерь.