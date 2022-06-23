В Самаре разругавшиеся продавцы решили во всем обвинить русских девушек

На улице произошел громкий конфликт. Фото: скриншот видео "Подслушано Самара"

В Самаре местные жители поделились кадрами конфликта на пересечении улиц Рабочей и Братьев Коростелевых. Продавцы разругались из-за национальности 22 июня 2022 года.

Очевидцы сообщают, что подобные инциденты происходят постоянно. Часто, по словам местных жителей, во всех бедах обвиняют русских девушек, которые, по мнению уличных торговцев, легкодоступны и ведут себя слишком открыто. Отмечают, что регулярные ссоры заканчиваются грубостями и оскорблениями. Судя по видео, одна из женщин была недовольна и снимала конфликт от первого лица. Вторая сторона начала ссылаться на незаконность ее действий.

Что произошло на самом деле и кто инициатор конфликта - пока неизвестно. Посмотреть ссору без цензуры можно здесь.