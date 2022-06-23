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Происшествия23 июня 2022 7:56

В Тольятти сотрудники полиции за 20 минут поймали вора-самокатчика

Подозреваемого задержали
Алена ПРОВКИНА
Самокат вернули владельцам. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Самокат вернули владельцам. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти местная жительница поблагодарила оперативно работающих полицейских. Они смогли задержать вора через 20 минут после заявления.

Ночью с 14 на 15 июня злоумышленник украл из общего коридора самокат. Утром женщина обнаружила пропажу и обратилась за помощью к правоохранителям. Спустя 20 минут ей позвонили и сообщили, что воришку удалось поймать. Мужчина был возле ломбарда и заметно занервничал, когда спросили, откуда у него самокат, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее судимый мужчина не стал отрицать своей вины. Он рассказал, что хотел сдать самокат в ломбард. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Самокат вернули владельцам.