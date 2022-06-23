Жителям Самары предлагают бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ

Бесплатно сдать тест на ВИЧ можно во всех отделениях областного СПИД-центра.

Сотрудники Самарского областного СПИД-центра приглашают жителей региона узнать свой ВИЧ-статус. Медики отмечают, что проходить тестирование на ВИЧ-инфекцию желательно как минимум 1 или 2 раза в год. Даже если вы не находитесь в зоне риска — не употребляете наркотики и не ведете беспорядочную половую жизнь — узнать свой ВИЧ-статус потребуется как минимум в случае донорства или в случае беременности.

— Мы рекомендуем регулярно сдавать тесты на ВИЧ каждому жителю Самарской области. Это поможет уменьшить распространение заболевания в регионе. Человек, который вовремя узнает свой ВИЧ-статус, может получить своевременное и качественное лечение, которое замедлит развитие болезни, — уверены медики.

Сдать тест на ВИЧ можно в любом государственном учреждении здравоохранения по месту прикрепления полиса. Бесплатно и анонимно его делают в отделениях областного СПИД-центра:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 226

г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, д. 1а

г. Тольятти, бульвар Здоровья, д. 25

г. Тольятти, ул. Зеленая, д.15

г. Сызрань, ул. Советская, д. 17

Подробная информация размещена в группе Самарского СПИД-центра: https://vk.com/samaraspidcenter